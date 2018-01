A biologia no ENEM

Por Prof. Vanylton Matias

A aplicação dos conhecimentos biológicos na prova do ENEM transcende a prova de Ciências da Natureza, uma vez que podem ser explorados na redação e como técnica de resolução, evitando desconcentração e fadiga durante a prova. Por exemplo, um provável tema para a redação seria crise hídrica, portanto, um sólido conhecimento do ciclo da água, sua bioquímica e propriedades, certamente dariam solidez ao texto. Enquanto técnica de resolução, aconselha-se que o aluno, durante a prova, faça a ingestão de alimentos ricos em carboidratos, para que a glicemia (taxa de açúcar no sangue) possa se manter elevada, garantindo um bom suprimento de energia (ATP) ao cérebro.

Mas é claro que o seu principal objetivo ao estudar, durante tantos meses, os conteúdos de biologia, é acertar o máximo de questões dessa área na prova objetiva que será aplicada no próximo sábado (24), não é mesmo? Para isso, seguem alguns temas que DEVEM estar na prova do próximo final de semana:

Ecologia… É tema certo na prova! O aluno deve estar atento aos fenômenos que envolvem os fluxos de energia em uma cadeia alimentar, tais como, produtividade e pirâmides ecológicas. Também é importante que o aluno saiba analisar situações que envolvam ciclos biogeoquímicos e relações entre os seres vivos. Programas de saúde… Não é necessário que o candidato se apegue a escrita de nomes científicos de organismos, ou a qualquer outra abordagem decorativa. Mas deve estar habilitado para analisar e solucionar situações que envolvam as principais endemias e epidemias virais e bacterianas, além daquelas causadas por protozoários e vermes. Profilaxia cai muito!!! Ebola e Chikungunya podem aparecer na prova, fique atento!!! Genética… Calma, não se desespere! Não me refiro àquela genética que envolve cálculos difíceis. As questões podem abordar conceitos como pleiotropia, epistasia, dominância incompleta, codominância e genes letais. A análise de heredogramas e sua interligação com as principais heranças autossômicas e sexuais são imprescindíveis. Biotecnologia… É um dos temais importantes! Não deixe de revisar as questões que envolvem transgênicos, reação em cadeia de polimerases, teste de paternidade e clonagem. Evolução… Por estar entre os assuntos mais cobrados nos últimos exames, é aconselhável que sejam revisados temas como teorias evolucionistas, evolução humana, deriva gênica e tipos de especiações e isolamentos.

Vale lembrar que as questões de biologia sempre possuem o maior valor dentro da área das ciências naturais, uma vez que são mais fáceis e formam a “base” da teoria da resposta ao item (TRI). Portanto, vale muito a pena, nesses últimos dias, revisar os tópicos supracitados.

Por fim, parafraseando o Poeta SILVIO GRANGEIRO, deixo aqui uma última mensagem:

“Que a arte da persistência possa ser presenteada por um sorriso de vitória”

Boa prova!

