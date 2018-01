Vestibulandos do Glória conversam com profissionais sobre carreira

A escolha profissional é um momento marcado por incertezas para muitos estudantes do Ensino Médio. Para facilitar esse processo, o Colégio Marista Glória oferece na grade curricular a disciplina de Orientação Profissional na 3ª série do Ensino Médio.

A Orientadora Educacional do Colégio Marista Glória, Maria Luiza Garitano de Castro, relata que as aulas exploram três eixos: o autoconhecimento, o conhecimento da profissão e do mercado de trabalho, e a tomada de decisão. Para isso, os alunos fazem pesquisas sobre as profissões e sobre os cursos universitários disponíveis, visitam empresas e também assistem palestras de profissionais convidados pelo Colégio.



Nestas palestras, os profissionais falam sobre suas experiências e esclarecem dúvidas dos estudantes sobre a carreira. Nesse primeiro trimestre, os alunos já tiveram contato com profissionais das áreas de Artes Cênicas, Publicidade e Propaganda, Design, Relações Internacionais e Administração. Em breve, terão palestras com profissionais de Odontologia, Audiovisual, Jornalismo e Arquitetura. Além disso, são incentivados a visitarem os campi de universidades conceituadas que oferecem programas de visitação.

“O que mais conta para esses jovens ao escolher uma profissão são suas habilidades e interesses, além das perspectivas no mercado. Daí a importância desse contato com um profissional que já passou por angústias semelhantes, e a possibilidade de avaliar mais realisticamente o mercado de trabalho atual e as possibilidades de inserção no futuro”, explica Maria Luiza.