Vernissage Solidária

Nos últimos anos, a professora de Artes do Colégio Marista Glória, Márcia Querino, foi armazenando obras criadas por seus alunos e deixadas por eles no Colégio. O acervo foi crescendo e ao olhar para as peças, a professora se deu conta de que tinha ali uma grande riqueza. Surgiu então a ideia de fazer um Vernissage da Solidariedade, que será realizada no dia 17 de outubro.

Os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio assinaram um termo de doação de suas obras para o colégio. As cerca de 100 peças serão vendidas por valores simbólicos, cerca de R$ 10,00, e os recursos arrecadados serão doados para instituições vizinhas que recebem também outros programas de voluntariado desenvolvidos pelo Colégio.

“No acervo estão esculturas, telas, porcelanas, tapeçarias, enfim, obras que contemplam diversas linguagens artísticas”, explica a professora. “Essa ação vai além da transmissão dos conteúdos curriculares, pois através dela, mostramos aos nossos alunos também o valor humano do que produzimos nas nossas aulas”, afirma a professora.