Vamos ler?

A nossa bibliotecária Valéria Cordero apresenta hoje duas sugestões de livros imperdíveis e que estão disponíveis na biblioteca do Colégio Marista Glória.

Os Fantásticos Livros Voadores de Modesto Máximo (recomendado para leitores a partir de 6 anos)

Modesto Máximo gosta de registrar suas memórias na varanda de seu apartamento, mas certo dia uma forte ventania leva suas folhas pelo ar. Surge então uma moça voando e joga um livro em seu colo. O livro mágico leva Modesto Máximo para uma biblioteca e lá ele passa seus dias, registrando suas memórias e cuidando dos livros. Uma vida de dedicação e amor aos livros que irá precisar de outro sucessor. As ilustrações são de tirar o fôlego!

E ainda, um curta que vale a pena assistir!

O estúdio Moonbot desenvolveu o curta Os Fantásticos Livros Voadores do Sr. Morris Lessmore.

A produção foi a vencedora do Oscar em 2012 na categoria Melhor Curta de Animação e apresentada no Anima Mundi em 2013. Assista:

Ficha técnica: Os fantásticos livros voadores de Modesto Máximo

Autor: Joyce, William.

Tradutor: Vigna, Elvira.

Editora: Rocco.

Ano: 2012.

A Culpa é das Estrelas (recomendado para leitores a partir de 16 anos)

Para quem gosta de best sellers, a dica é o livro A Culpa é das Estrelas, que conta o romance de Hazel e Gus, dois adolescentes que se conhecem em um grupo de apoio para jovens com câncer. Embora o enredo pareça triste, a narrativa nos apresenta com humor uma linda história de força e coragem que nos faz refletir sobre o amor, a vida e a morte.

Para ler o primeiro capitulo, acesse:

Documento http://www.intrinseca.com.br/upload/livros/1cap_culpadasestrelas.pdf PDF

Para saber mais: http://www.aculpaedasestrelas.com.br/

Ficha técnica: A Culpa é das Estrelas

Autor: Green, John.

Tradutor: Pettengill, Renata.

Editora: Intrínseca.

Edição: 1.

Ano: 2012.