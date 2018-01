Tocha da Olimpíada Marista 2017 passa no Glória

Os alunos do Colégio Marista Glória participaram, essa semana, da passagem da Tocha da OLIMAR – Olimpíada Marista 2017 pelo Colégio Marista Glória. A Delegação de 70 pessoas, entre atletas, comissão técnica e torcida do Colégio, está pronta e animada para a competição que reunirá, de 11 a 15 de outubro, cerca de 2 mil alunos, em Curitiba (PR), disputando a OLIMAR.

De acordo com o diretor do Colégio Marista Glória, Ascânio Sedrez (Chico), a OLIMAR será um momento de celebração em comemoração ao Bicentenário Marista e de confraternização entre jovens alunos de vários colégios, além de uma competição esportiva de alto nível. “O esporte é um dos pilares da Filosofia Marista e sabemos que aprender a competir e cooperar andam juntos na vida. Ambos devem ser equilíbrio para nossos jovens”, afirma Chico.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ao todo, serão 18 colégios Maristas de diferentes regiões do Brasil, como São Paulo, Paraná Santa Catarina, Goiânia e Brasília, do TECPUC e dos colégios Maristas da América do Sul, como o Colégio Zorrilla de San Martin, no Uruguai, Colégio Marista Santa Maria, em Montevideo Uruguai, e os Institutos Maristas Rancagua e Curicó, ambos no Chile.

Nas quadras do Colégio Marista Santa Maria e em outros três locais (Colégio Marista Paranaense, Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR e Universidade Federal do Paraná – UFPR) serão disputadas as modalidades de atletismo, basquete, dança, futsal, handebol, ginástica artística, ginástica rítmica, judô, natação, voleibol e xadrez. As provas masculina e feminina serão divididas em duas categorias: A (15 a 17 anos) e B (11 a 14 anos).

O evento, realizado a cada dois anos, é uma forma de fortalecer a amizade, a integração, a solidariedade e a sociabilidade entre os alunos e colaboradores dos Colégios do Grupo Marista, por meio do esporte.