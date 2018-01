Tecnologia possibilita inovação nas práticas pedagógicas em sala de aula

Para organizar conceitos estudados nas aulas de Língua Portuguesa, os alunos do 8° ano do Ensino Fundamental II, do Colégio Marista Glória, desenvolvem apresentações usando a ferramenta Prezi em iPads, na sala de aula.

A professora de Língua Portuguesa, Luciana Cannizza, conta que ao levá-los ao Laboratório de Informática, a criação de apresentações na ferramenta foi um momento de descobertas e dedicação, ficando evidente para eles que o aplicativo instalado nos iPads oferece menos recursos do que a plataforma acessada pelo site.

“A tecnologia em sala, quando usada com planejamento e responsabilidade, é uma excelente ferramenta de aprendizado. Propostas de aulas como essa são fundamentais na educação básica atualmente”, explica a professora.

Durante a aula, os alunos organizaram-se em grupos e pesquisaram informações sobre a evolução histórica da Língua Portuguesa. Eles fizeram pesquisas, registraram as informações relevantes nos iPads. Em seguida, montaram as apresentações na plataforma Prezi, que oferece recursos dinâmicos de exposição de conteúdos e informações.

“Vivemos em uma época em que a escola deve capacitar o estudante de forma integral, o que significa que nosso trabalho vai além de trabalhar conteúdos. As universidades e o mercado de trabalho exigem habilidades múltiplas e uma delas, se não uma das mais importantes, é lidar com a tecnologia que está em constante evolução. Acredito que devemos abrir espaço para que nossos estudantes possam explorar e conhecer novas tecnologias para que demonstrem suas habilidades e seus talentos”, finaliza Luciana.