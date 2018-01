Solidariedade e muita diversão marcaram o Dia das Crianças no Glória

Diferentes momentos marcaram o Dia das Crianças no Colégio Marista Glória. Os alunos da 1ª série do Ensino Médio promoveram diversas atividades, brincadeiras e oficinas sobre o Estatuto da Criança para os alunos das turmas do Ensino Fundamental. Já as turmas da Educação Infantil participaram do Dia do Pijama, que teve desfile, sessão de cinema, dia do esporte e muitas brincadeiras.

Além das atividades voltadas aos seus alunos, o Marista Glória realizou a Campanha do Brinquedo. Desde setembro, uma estante ficou disponível no piso térreo do Colégio para que as famílias e os estudantes a preenchessem com brinquedos para doação.

Todos os brinquedos doados passaram por um Ateliê, onde receberam uma limpeza e foram penteados, arrumados e embalados para presente. Depois desse processo, foram entregues para as crianças de até 11 anos de instituições parceiras do Colégio.

“A generosidade das famílias e especialmente das crianças proporcionou uma quantidade de brinquedos muito maior do que alcançamos nos últimos anos, suficiente para atendermos três casas parceiras”, conta Regina Pinheiro, assistente psicopedagógica da Educação Infantil e do Ensino Fundamental 1.

A campanha é realizada desde 2001 pela Pastoral e Equipe de Solidariedade do Colégio Marista Glória.As doações deste ano foram divididas por faixa etária e encaminhadas à Paróquia São Sebastião, na Vila Progresso, ao Centro de Orientação Familiar (COR), no Cambuci, e ao Centro de Educação Infantil RUGRATS V Anjinhos, no bairro Vila Maria.