Show de talentos no Glória

Um show de talentos, envolvendo os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental – Anos Finais e 3ª série do Ensino Médio, foi realizado no anfiteatro do Colégio Marista Glória durante as aulas de Ensino Religioso.

O professor Fábio Cavalcante, de Ensino Religioso e Filosofia, por meio das aulas que abordaram temas como caráter, personalidade e temperamentos segundo a psicologia corporal, proporcionou aos alunos entrarem em contato com os temperamentos introvertido e extrovertido e, com isso, puderam identificar seus temperamentos e de seus colegas, refletindo sobre suas relações e o modo de como lidar consigo mesmo e com o outro.

Durante as abordagens do professor foi colocada a importância de uma escolha profissional que fosse ao encontro dos temperamentos de cada um e também a importância de se trabalhar os temperamentos Sanguíneo, Melancólico, Colérico e Fleumático de acordo com a vocação profissional almejada.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“O tema Temperamentos permeou todo o show de talentos por meio das músicas, teatro, piadas, vídeos, poesias, dentre outras áreas que tiveram espaço para a criatividade e o entretenimento. Todo o trabalho consistiu na coroação de uma temática relacionada ao projeto de vida trabalhado nas aulas de ensino religioso”, explica Fábio.