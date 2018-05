Projeto incentiva alunos a criar hábitos de leitura

O Hábito de leitura é fundamental desde as primeira infância, por isso, alunos da Educação Infantil 3 do Colégio Marista Glória, participaram de um projeto de incentivo à leitura, que propõe despertar pequenos leitores.

Durante o projeto, os alunos vivenciaram experiências com a leitura de forma divertida e coletiva, com roda de leitura, visita de personagens literários e peças teatrais, pois já que os brinquedos estão presentes no dia-a-dia das crianças, os livros também precisam estar, pois são importantes para estimular criatividade, senso critico e imaginação.

Não há idade mínima para iniciar no mundo da leitura. Para as crianças que ainda não sabem ler, são indicado livros com ilustrações, com material de de pano ou fantoches, para que os pais possam indicar o nome de cada figura, fazendo com que elas fixem as palavras. E para os que já sabem ler, o indicado é ter bons livros com histórias e ilustrações, que englobe seu cotidiano escolar e familiar, para que aja mais aproximação entre obra e leitor.

O momento da leitura é capaz de estabelecer um laço especial entre filhos e pais, já que é importante para o público infantil ter apoio nessa etapa. E por isso na segunda fase do projeto, o Colégio Marista Glória espera a participação das famílias, contando novas histórias para os grupos, proporcionando momentos de afetividade, diversão e aprendizado.