Projeto estimula a leitura nas férias

Para estimular os seus alunos a ler durante as férias de julho, a biblioteca do Colégio Marista Glória está realizando um convite diferente este ano. Ao invés de escolher qual livro levar para casa, atraídos pelo título, capa e autor, os alunos estão sendo convidados a escolher um livro embrulhado em papel pardo. É o projeto “Leitura às Escuras”, que quer apresentar aos estudantes o potencial da Biblioteca, pois diversos livros deixam de ser emprestados porque os alunos não conhecem a diversidade do acervo. “Fizemos uma seleção de livros pensando em leitura para férias, nada de material para o vestibular”, enfatiza a bibliotecária que lidera a iniciativa, Valéria Cordero.

Segundo ela, o objetivo da atividade é que o aluno aceite o desafio de levar um livro sem julgá-lo pela capa e assim oferecer o encontro com outros autores, novas histórias, com novo estilo e de forma divertida.

O projeto foi inspirado na iniciativa da livraria australiana Elizabeth’s Bookshops, que começou a expor sugestões de livros embrulhados. Os pacotes continham algumas dicas sobre os livros, mas o cliente só conhecia realmente a obra após a efetivação da compra.

A divulgação da “Leitura às Escuras” começou no dia 20 e os empréstimos poderão ser efetuados até dia 30/06. Além dos alunos, os colaboradores do Colégio também estão sendo convidados a participar da atividade.

Como funciona o “Leitura às Escuras”:

– A equipe da biblioteca seleciona, embrulha e expõe várias sugestões de livros.

– Na embalagem, são colocadas apenas duas pistas sobre cada livro. Exemplos: biografia, humor, romance, quadrinhos, suspense, aventura, ficção científica etc.

– O leitor escolhe o pacote e só pode abrir a embalagem após o empréstimo.

– O prazo para devolução é a primeira semana de agosto, na volta às aulas.

– Não vale trocar ou devolver.