Projeto “Crianças no trânsito” reforça a campanha Maio Amarelo entre alunos

Em apoio à Campanha Maio Amarelo, o Colégio Marista Glória, em São Paulo, realiza até 31 de maio, ações de conscientização, com informes internos para estudantes e familiares, atividades pedagógicas e iluminação amarela na fachada do prédio.

“Iluminamos o Colégio com a cor amarela e esperamos que este gesto simples seja mais uma representação da nossa consciência cidadã. Estamos em contato direto com alunos e seus familiares e, acreditamos que a conscientização é uma forma efetiva de melhorar a conduta de cada um no trânsito”, afirma Fábio Silvestrini Aparício, responsável pela comunicação e marketing do Colégio.

Alunos do 1º ano do Ensino Fundamental realizam na próxima segunda-feira (21/05) um passeio pelo quarteirão para observação do ambiente enquanto pedestres. A proposta faz parte do projeto “Crianças no Transito”. Todos farão uso da fitinha amarela que representa a campanha e o seu significado. De acordo com Andrea Coelho, coordenadora do projeto, essa ação gera grande impacto nos alunos, que desde cedo compreendem seus direitos e deveres no trânsito.

“Queremos com esse conjunto de ações levar conscientização aos alunos, e consequentemente aos familiares, sobre cidadania, respeito e deveres. Esses estudantes chegam ao colégio de diferentes formas: de carro, ônibus, à pé ou de transporte escolar, e cada um tem uma realidade no trânsito para vivenciar e aprender”, afirma.

“Brincando é possível fixar o conhecimento de forma muito efetiva nas crianças. Por isso, pensamos no circuito de bicicletas na quadra poliesportiva, no dia 24 de maio, permitindo que os alunos imaginem-se como motoristas, aprendendo e respeitando as regras”, conta Andrea.

Estudantes do 7º ano do Ensino Fundamental II também participam da campanha, com rodas de conversa sobre o tema “Violência no trânsito”, assunto que os próprios alunos propuseram aos professores. A elaboração de panfletos informativos também faz parte dessas ações em ambas as séries, com entrega nas áreas de embarque e desembarque, levando informação aos familiares.

Serviço – Campanha Maio Amarelo no Colégio Marista Glória

Programação:

21/05: segunda-feira – Crianças de 6 a 7 anos participam de passeio no entorno do Colégio

Horário: das 13h às 17h

24/05: quinta-feira – Crianças de 6 a 7 anos participam de circuito de bicicletas com sinais de trânsito

Horário: das 13h às 17h

28 e 29/05: segunda a quarta: Familiares recebem informações de cuidados no transito, no embarque e desembarque escolar

Horário: 1º ano dia 28/5 das 12h30 às 13h

7º ano dia 29/5 das 12h30 às 13h

Local: Colégio Marista Nossa Senhora da Glória

Endereço: Rua Justo Azambuja, 267 – Cambuci – São Paulo (SP