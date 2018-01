Professora ensina matemática por meio de jogos em sala de aula

Os alunos do 7º ano do Colégio Marista Glória estão mudando a visão que tinham sobre a Matemática. “Por meio de linguagens diferentes, eles aprendem que a matemática é muito simples e as relações construídas nesse componente curricular servem para interligar a matemática a outros conteúdos”, explica Zila Alves, professora de matemática do 7º ano do Ensino Fundamental II.

O jogo utilizado nesse início de ano na sala de aula é o “Dominó de números racionais”, que tem como objetivo compreender as diferentes representações figurativas e numéricas dos números racionais, nas formas fracionárias e decimais.



O conteúdo dos números racionais foi iniciado no 6º ano e agora terá continuidade com as turmas no 7º ano. As aulas começaram com uma revisão das escritas equivalentes com os números racionais que aparecem no jogo e, depois, o passo seguinte foi relembrar as regras do jogo. Somente após todos os alunos se inteirarem das regras e do tema, eles começaram a jogar.

“Os jogos permitem aos alunos aprenderem matemática com alegria, se socializarem, ampliarem e reterem os seus conhecimentos, relacionando com outras linguagens e explorando ambientes de aprendizagens diferentes da sala de aula”, pontua a professora.