Produção de telas com materiais naturais em aula de artes

Uma aula de artes diferente e inspirada na metodologia Reggio Emilia foi proposta para os alunos do 2º ano do, pela professora de artes do Colégio Marista Glória, Mary Furlan.

A professora conta que foram utilizados materiais naturais para que os alunos tivessem uma experiência sensorial. Canela, folhas, limão desidratado e troncos de árvore fatiado estão entre os itens usados nas molduras feitas pelos alunos.

“É uma nova maneira de pensar arte. Houve um encantamento pelo material e pelo que ele permite. Além de terem trabalhado a questão do respeito, a companhia do outro e de aceitar outras ideias”, conta a professora.

Durante a atividade, os alunos foram desafiados a pensar em como poderiam criar uma tela sem tecido. O trabalho foi desenvolvido em equipe. Cada grupo criou as molduras que depois foram apresentadas e registradas por meio de fotografias.

Reggio Emilia é um município italiano que, durante o período pós-guerra, construiu uma abordagem para a Educação Infantil baseada no protagonismo da criança no processo de construção do conhecimento, na investigação dos espaços de aprendizagem e na participação na vida comunitária.