Princípio da fotografia vira método didático em laboratório de ciências

Alunos da 1ª série do Ensino Médio desenvolveram um projeto prático, instigante e curioso na aula de física. Com a proposta de mostrar a origem da fotografia eles simularam uma câmara escura.

O trabalho foi realizado no laboratório de ciências do Colégio Marista Nossa Senhora da Glória.

Para a realização da atividade, os alunos ficaram em um ambiente completamente sem luz, utilizaram velas acesas, e fizeram a projeção de sombras, revelando as imagens que se formam.

De acordo com o professor responsável pela atividade, o trabalho se desenvolveu com base nas observações que os alunos fizeram sobre como as imagens projetadas se diferem a partir das posições que ocupamos, e que com somente uma única fonte de luz existe a possibilidade de se enxergar diferentes imagens, segundo as escolhas que fazemos.