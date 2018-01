Prática Solidária envolve alunos do Ensino Médio

Os alunos da 1ª série do Ensino Médio do Marista Glória participarão, ao longo do ano, do projeto Prática Solidária. Elaborada pelo Núcleo de Pastoral do Colégio, a iniciativa permite que os alunos entrem em contato com realidades com as quais eles não convivem no dia a dia, por meio de ações voluntárias realizadas em organizações não governamentais sediadas no entorno do Colégio. “Desta forma, o projeto permite que os alunos reflitam sobre a realidade nos dias de hoje e planejem ações dirigidas a uma instituição, desenvolvendo o senso de responsabilidade cidadã”, explica o coordenador do Núcleo de Pastoral, Wagner Botelho dos Santos.





Criado há sete anos e vencedor de dois prêmios, o projeto surgiu a partir da interação com a vizinhança do Colégio e das nossas propostas educativas, orientadas pelo Núcleo de Pastoral que, em conjunto com a comunidade escolar, desenvolve a solidariedade, fraternidade e valores que norteiam a educação Marista.

Além dos alunos da 1ª série do Ensino Médio, famílias e professores também se envolvem nas ações que, este ano, contemplarão as instituições Centro de Convivência Início de Luz, Creche Flos Carmeli, Instituto Nosso Lar e CCA Esperança.

“Nosso aluno deve ser pesquisador, solidário e comunicativo. Essa máxima nos move e prepara nossos alunos para fazerem a diferença no mundo”, explica Wagner. “O crescimento humano que a Prática Solidária promove em nossos jovens, realmente os diferencia e os prepara para serem cidadãos do mundo”, completa.