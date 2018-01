Olimpíadas Rio 2016 mobilizam Marista Glória

Os alunos do Colégio Marista Glória vivenciaram a Olimpíada Rio 2016 por meio de diversas atividades relacionadas ao maior evento esportivo do mundo.

Em junho, o Colégio também recebeu a visita do jornalista esportivo Fernando Santos, um dos condutores da Tocha Olímpica, que levou a réplica da tocha para os alunos durante a abertura do Festival Champagnat, evento esportivo-cultural tradicional do Colégio.

As crianças da Educação Infantil fizeram a tocha olímpica simbólica com fogo de papel celofane, e pelos corredores do Colégio fizeram a marcha olímpica das delegações, como uma forma de vivenciar a Rio 2016.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nas aulas de Educação Física, as turmas da Educação Infantil e Fundamental, vivenciaram algumas modalidades olímpicas. Além disso, cada série do Ensino Fundamental pesquisou sobre um país participante da Olimpíada e produzindo cartazes, coletando imagens e músicas que socializaram entre os colegas.

No dia da abertura do evento, os alunos da 3ª série do Ensino Médio do período da manhã foram para as aulas com trajes que representavam algumas das modalidades olímpicas.

Outro movimento que aconteceu durante todo o período da competição, foi a transmissão da Olimpíada no teatro, onde os alunos puderam aproveitar o intervalo para torcer, em tempo real, pelos atletas brasileiros.

A turma do infantil 4 pode vivenciar uma modalidade paraolímpica – a corrida dos deficientes visuais. Em duplas, um aluno vendado e o outro como guia, caminharam e correram pela quadra do Colégio.

Nas aulas de música, os alunos do 1º,2º e 3ºanos do Ensino Fundamental, organizaram a Olimpíada Musical – apresentações sobre a cultura e a música de diversos países participantes da Olimpíada Rio 2016.