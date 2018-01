Olimpíada escolar do Colégio Marista Glória reúne alunos de 22 escolas

A XX Oliglória começou no dia 4 de junho no Colégio Marista Nossa Senhora da Glória, que realiza todo ano a olimpíada escolar e reúne diversas escolas da rede particular de ensino, representadas por estudantes de 7 a 18 anos de idade.

A olimpíada escolar tem como objetivo despertar e estimular o gosto pela prática desportiva por meio de competições sadias e educativas.

“No Glória incentivamos a participação dos alunos em diferentes eventos e, ao promover a Oliglória, fazemos um intercâmbio social e esportivo entre os colégios participantes, ampliando os horizontes dos alunos por meio de atividades culturais e esportivas”, diz Ascânio João Sedrez, diretor geral do Colégio Marista Glória.

Com a participação de 22 colégios, nas quadras e ginásio do Glória serão disputadas até o dia 25 de junho modalidades como futsal, handebol, voleibol, basquetebol, ginástica artística, xadrez e judô.

A tabela com as datas dos jogos pode ser conferida aqui.