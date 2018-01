No último sábado, sete alunos do Colégio Marista Nossa Senhora da Glória participaram da segunda fase da Olimpíada Brasileira de Matemática, promovida pela Sociedade Brasileira de Matemática. Segundo a professora Kelly Sacardi, nesta etapa, os alunos responderam questões dissertativas relacionadas à matemática clássica.

A professora Kelly explica que participar deste tipo de competição interfere positivamente na melhoria do ensino e da aprendizagem da matemática. “Para os alunos, participar da Olimpíada ajuda no desenvolvimento da autonomia e do raciocínio lógico, promovendo uma formação mais completa. Para nós, professores, é uma oportunidade de aperfeiçoamento da nossa prática diária, influenciando, assim, na melhoria do ensino”, considera.

O resultado da segunda fase da Olimpíada será divulgado no início de outubro. Se alcançarem um bom resultado, os estudantes seguirão para a próxima fase, que terá sua prova realizada no dia 17 de outubro.

Desejamos muito sucesso aos nossos alunos!

Conheça os participantes da segunda fase da Olimpíada Brasileira de Matemática:

Diogo Ribeiro de Faria – 7º A

Henrique Bellisomi – 7º A

Mariana M. Ribeiro de Barros – 7º B

Natalie Koga Ake – 7º B

Mariana Batista – 7º B

Ulisses Almicci – 8º A