Obra em homenagem ao Bicentenário Marista

Encerrando o ciclo de momentos vivenciados com as celebrações do Bicentenário Marista, o Colégio Marista Glória inaugurou uma obra que conta a história do Instituto de maneira fiel e carinhosa.

Elaborado pela professora de Arte, Marcia Querino Teixeira dos Santos, a obra apresenta o início do sonho de São Marcelino Champagnat e perpassa etapas marcantes dessa história.

Árvore Marista – 200 Anos em Missão

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A obra: cada elemento é parte de um organismo vivo e pulsante que representa os valores, ações e metas que foram idealizadas, desde o primeiro momento, pelo nosso fundador São Marcelino Champagnat.

· RAÍZES: representam o surgimento do Instituto Marista, no vilarejo de La Valla, França.

· ÁRVORE: evolução do Instituto para uma vida longa e próspera.

· TRONCO: a casca de madeira polida – cada colaborador, com suas particularidades, comprometido com a mesma missão.

· FOLHAS: 200 folhas de latão boleadas, uma para cada ano do Instituto Marista; 82 em bronze para cada país em que a missão Marista vive. As dimensões das folhas variam representando cada fase escolar. As folhas trazem, em relevo, o logotipo do bicentenário. Marca deixada em cada educando: “Uma vez Marista, sempre Marista”.

· PEDRA de RIO: as pedras ilustram o Rio Gier que passa pela propriedade em que São Marcelino Champagnat construiu o imponente prédio de L’Hermitage.

· ÁGUA: São Marcelino, ao meditar sobre as águas do rio Gier, límpidas e sempre disponíveis, comparou-as com Maria, fonte transbordante da inesgotável ternura de Deus. Sendo assim, toda pessoa que passa pelo Instituto Marista, reveste-se com a força e ternura da Boa Mãe.

· AMETISTA BRUTA: três virtudes marianas, HUMILDADE, SIMPLICIDADE e MODÉSTIA.

Nesses 200 anos, o Instituto Marista é fonte em constante movimento, um porto-seguro para inúmeras comunidades mundiais.