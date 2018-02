O Glória participa da 13°Missão Solidária em Ribeirão Preto

Este ano, como gesto concreto, foram revitalizados canteiros em frente a unidade, visitas às famílias nas comunidades próximas, pintura da fachada das casas e participação da cooperativa “Mãos Dadas” na separação do lixo e realização de oficinas com as crianças. Além disso, os participantes tivemos a oportunidade de conhecer o Hospital Retaguarda e o Cetrem.

Deixar o descanso de lado e colocar a mão na massa. Esse foi o pensamento dos mais de 400 jovens Maristas que participaram da 13ª Missão Solidária Marista (MSM). O objetivo da Missão é permitir que os estudantes vivenciem, de perto, o dia a dia de moradores de comunidades em situação de vulnerabilidade social, nos municípios de Curitiba (PR), Cascavel (PR), Florianópolis (SC) e Ribeirão Preto (SP).

Realizada anualmente, desde 2005, a MSM tem o objetivo de promover a educação para a solidariedade, a partir de uma experiência vivencial de aprendizado recíproco e dialógico, a qual permite aos estudantes viverem momentos únicos e que farão a diferença na vida de cada um dos participantes. A atividade permite a partilha de vida entre jovens e comunidade, a fim de despertar o senso crítico, a sensibilidade solidária e a espiritualidade de ambos.

Além da convivência partilhada entre comunidade e participantes, em cada local será realizado um gesto concreto, ou seja, uma ação prática que irá colaborar para o desenvolvimento local. Entre os gestos deste ano estão revitalizações de espaços comunitários, como escolas, hortas e áreas de convivência. Também serão promovidos momentos de debates, diálogo com as famílias dos bairros próximos e atividades educativas e recreativas para as crianças e adolescentes da região.

Segundo Diogo Galline, representante do Setor de Pastoral do Grupo Marista, os jovens que participam da MSM adquirem um olhar mais crítico sobre a sociedade, capaz de provocar mudanças internas que levem à transformação social. “A Missão Solidária quer contribuir com a educação na solidariedade desses adolescentes e jovens, isto é, ajudá-los a incorporar em seus respectivos projetos pessoais a importância de uma vida pautada na justiça e na fraternidade”, explica.