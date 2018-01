Modalidade olímpica, Tiro com Arco torna-se base de aula de Física

Na Olimpíada de 1900, realizada na França, estreava uma nova modalidade entre as competições: o Tiro com Arco. Força, elasticidade, velocidade e precisão são algumas características envolvidas no esporte. E muitas delas são excelentes maneiras de apresentar uma disciplina, muitas vezes, de difícil compreensão quando ensinada apenas no quadro negro e nos livros: a Física!

Pensando nisso, a professora Karina Neves organizou no Colégio Marista Glória uma competição de Tiro com Arco entre os alunos dos 9º anos. De arco em punho e flecha, dedos enganchados e flecha alinhada, os arqueiros do Glória miraram o alvo fixado no pátio do Colégio. Já, na mira da professora estava o conceito de energia potencial elástica.

O Tiro com Arco funciona baseado na energia que pode ser armazenada no sistema. “Quando a corda do arco é tensionada, ocorre o armazenamento da energia potencial elástica, a qual será convertida em energia cinética e transferida para a flecha”, explica.

Segundo ela, “boa parte do que se estuda em sala de aula com fórmulas, cálculos e resolução de problemas acontece na prática, em cada movimento dos atletas”. Por isso, enquanto um aluno se preparava para atirar, o outro media a deformação da corda, ou seja, o quanto ela distendia, para depois, em sala de aula, efetuar o cálculo da energia potencial elástica e compreender, afinal, o significado e aplicação da fórmula Epel = k. x2/ 2.

“O ser humano precisou desenvolver habilidades que se tornaram fundamentais para a sua sobrevivência, como comer, saltar e arremessar. Afinal, isso era muito útil para fugir de predadores e buscar alimentos. A física está integrada ao nosso cotidiano e entender como ela funciona desmistifica a ideia de que essa ciência é um “bicho de sete cabeças”, finaliza a professora.

Confira como foi essa experiência no vídeo https://youtu.be/4Dra1ppzaKs