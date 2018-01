Máscaras gessadas ensinam sobre a história do teatro

Para estudar a história do teatro, os alunos do Ensino Médio do Colégio Marista Glória foram convidados pela professora de Arte, Márcia Querino, a moldar máscaras de gesso nos seus próprios rostos. Divididos em equipes, eles prepararam o gesso, escolheram uma pessoa de cada equipe para ser o modelo e foram delicadamente moldando o rosto dos colegas.

“Com essa atividade, trabalhamos a história do teatro e a arte grega”, explica a professora. Depois de secas, as máscaras foram decoradas com técnicas variadas, a escolha de cada grupo. Enquanto algumas pintaram com tinta acrílica adicionada de glíter, outros fizeram colagens de elementos diferenciados, como zíper. “A intenção era promover uma reflexão sobre o significado das máscaras e liberar a criatividade”, conta Márcia.

A professora, responsável pelas aulas de História da Arte ministradas no Colégio, busca sempre aliar uma atividade prática aos conteúdos teóricos. “Muitas vezes é difícil para os alunos entenderem a relação entre a história da arte e o universo que temos hoje. A arte é um diálogo que ajuda a construir a nossa realidade e, por meio das atividades práticas, esse entendimento fica mais acessível”, acredita.

As máscaras serão expostas no Colégio, em quadros de espelhos.