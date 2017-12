Marista Glória promove mostra literária e musical

A cada dois anos, o Colégio Marista Glória realiza uma mostra literária com participação dos alunos do 4º ano à 3ª série do Ensino Médio.

Este ano, com apresentações que mesclavam literatura e música, durante a Mostra Lítero-Musical, grandes obras exploradas pelos professores da área de Códigos e Linguagens ficaram em exposição no Colégio.

Os visitantes também puderam colaborar com os Projetos OCA-Orçamento Criança e Adolescente e Circuito Projeto de Vida, comprando almofadas feitas pelos alunos do 8º e 9º anos, com o intuito de colaborar com a Casa do Imigrante, mantida pela Pastoral da Igreja Católica, na região do Glicério.

Além disso, puderam assistir a apresentação do Integral que apresentou o mundo encantado do Circo, com momentos de grande interação entre a plateia e os atores. Mágicos, bailarinas, domadores e um cenário impecável, ilustraram a infância reativando memórias.

“O Marista Glória, mais uma vez, firma seu compromisso com a valorização da autonomia e protagonismo, além de incentivar a solidariedade e a cidadania”, diz Chico Ascânio, diretor do Colégio Marista Glória.