Marista Glória apoia o Novembro Azul

É preciso pensar na saúde como nosso bem maior. Por isso, o Colégio Marista Glória apoia as campanhas que incentivam as pessoas a procurarem seus médicos e realizarem seus exames de rotina.

No mês passado, em apoio ao Outubro Rosa, para a prevenção do câncer de mama, as colaboradoras do Glória foram orientadas a realizarem seus exames periódicos.

Agora, o apoio é para o Novembro Azul que busca a conscientização para o cuidado e a prevenção do câncer de próstata.

Para mostrar o apoio, o Marista Glória vestiu-se de azul reafirmando seu compromisso com esses movimentos que só trazem conforto e bem-estar à população.

“Ainda, percebemos um certo preconceito na realização dos procedimentos urológicos. Por isso é tão importante nossos colaboradores serem incentivados a realizarem seus exames, também”, afirma o diretor, Ascânio (Chico) Sedrez.