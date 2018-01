Maratona Pokémon Glória estimula alunos a fazerem atividade física

Cerca de 70 alunos do 9° ano do Ensino Fundamental do Colégio Marista Glória caminharam 1,5 km do Colégio até o Parque da Aclimação para uma aula de educação Física diferente, estimulados pela maratona “Pokémon Glória”.

Na atividade, os alunos se dividiram em sete equipes e cada grupo ficou com um aparelho celular com o intuito de “chocar” os ovinhos do Pokémon, que se abrem a cada 5 km de caminhada. A febre do jogo Pokempon Go entre os estudantes originou a ideia de associar o jogo à atividade física por meio de uma maratona de revezamento no parque mais próximo do Colégio.

Com a orientação do professor de Educação Física, Maurício Segatto, a Maratona Pokémon Glória proporcionou uma atividade física divertida e diferenciada, associada à tecnologia . “O objetivo da aula no parque foi usar a tecnologia e explorar novos ambientes para a aprendizagem, bem como incentivar uma rotina de atividade física saudável para nossos alunos”, explica.

A aluna Julia Boscolo, 14 anos, deu quatro voltas no parque, o equivalente a 4 km, e conta que conseguiu pegar vários pokemóns com seu grupo. “Gostei muito de sair da escola e fazer algo diferente, envolvendo o físico e a tecnologia. Aqui no parque tem muitos Pokestops. Foi bem divertido e quero fazer mais atividades assim”, diz.