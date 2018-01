Maratona ENEM: você está preparado?

Nos dias 24 e 25 de outubro, mais de 7,7 milhões de brasileiros devem prestar as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM, que se tornou uma importante forma de ingresso nas principais universidades brasileiras.

Com provas bastante complexas, o ENEM exige dos estudantes uma preparação sólida, construída ao longo do Ensino Fundamental e do Médio. Quando a data da prova se aproxima, uma revisão geral dos conteúdos é fundamental para o bom desempenho.

Pensando nisso, desde agosto, os alunos da 3ª série do Ensino Médio do Colégio Marista Nossa Senhora da Glória participam da Maratona ENEM: encontros com três horas/aula de duração realizados aos sábados pela manhã. Em cada encontro, os alunos resolvem listas de exercícios de uma das área do conhecimento. A seguir, por meio da resolução comentada pelo professor, esclarecem dúvidas, corrigem suas respostas e consideram sobre suas potencialidades e fragilidades, ainda em tempo de dar atenção a elas.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Com a maratona, queremos trabalhar a resistência do aluno, a disciplina para os estudos, além de revisar os principais conteúdos”, explica o professor e coordenador do Ensino Médio, prof. Ricardo Junqueira. “A participação não é obrigatória, mas nossos jovens entendem a importância dessa preparação e, com isso, temos uma adesão de mais de 90%”, conta o professor.

Segundo Ricardo, durante a maratona há também o cuidado com a preparação emocional dos candidatos. “Um dos encontros foi dedicado exclusivamente à motivação e autoconfiança dos nossos alunos, por meio de uma palestra oferecida pela FTD Educação”.