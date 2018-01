Maratona ENEM começou no Glória

Neste segundo semestre, os estudantes da 3ª série do Ensino Médio se reunirão aos sábados, no Glória, para a Maratona ENEM. De acordo com a professora de Língua Portuguesa, Luciana Cannizza, os encontros reservam surpresas e ter o cuidado com a preparação emocional dos candidatos é fundamental nessa fase.

“Este é um espaço de oportunidades que buscamos proporcionar para que os estudantes sintam-se acolhidos e possam desenvolver suas habilidades até a prova”, revela Luciana.

A Maratona ENEM é um encontro com três horas/aula de duração, realizado aos sábados pela manhã. Em cada encontro, os alunos resolvem listas de exercícios de uma das áreas do conhecimento. A seguir, por meio da resolução comentada pelo professor, esclarecem dúvidas, corrigem suas respostas e consideram sobre suas potencialidades e fragilidades, ainda em tempo de dar atenção a elas.

Em 2017, as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM, acontecem nos dias 5 e 12 de novembro. O exame se tornou uma importante forma de ingresso nas principais universidades brasileiras.