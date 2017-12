Maquetes são criadas com base no filósofo Foucault

Alunos da 3ª série do Ensino Médio apresentaram maquetes com base no pensamento do filósofo Michel Foucault.

Segundo o professor Fábio Cavalcante, de Ensino Religioso e Filosofia, a proposta do trabalho era fazer leituras de fragmentos desse pensador sobre o tema “Microfísica do Poder” para identificar os principais mecanismos de vigilância, controle e punição que moldam o comportamento da sociedade em diferentes situações e instituições.

Para a realização dos trabalhos, os alunos pesquisaram várias situações nas redes sociais, escolas, programas de televisão, igrejas, ações políticas, entre outras. Toda pesquisa contribuiu para a elaboração das maquetes para apresentar por meio da fundamentação teórica de Foucault a relação com o tema escolhido.