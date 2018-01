Leitura nas férias: Alice no país das maravilhas

Para esta semana a nossa bibliotecária Valéria Cordero sugere a leitura da obra Alice no país das maravilhas – Lewis Carroll.

Em 2015 a história de Lewis Carrol, Alice no país das maravilhas completou 150 anos, e a história continua a fazer muito sucesso provocar a nossa imaginação.

A menina que corre atrás do coelho branco e cai na sua toca, vai parar em um mundo diferente, onde animais falam, tem uma bebida que a faz crescer, um bolo que a faz diminuir. Os personagens Chapeleiro Maluco, a lagarta Azul, o Gato Cheshire, que dão conselhos para Alice e a rainha de Copas que fala sem parar…Cortem as cabeças!!!

A editora FTD, publicou em 2010 uma edição maravilhosa, com poesia concreta, notas de rodapé, ilustrações coloridas, bate papo pós-leitura, resumo biográfico do autor, tradutor,ilustrador e no final um mapa do País das maravilhas.

Muito bacana!

Algumas frases de Alice no país das maravilhas com seus sentidos ocultos