Festival Champagnat no Glória

A Educação Infantil e os 1° anos do Ensino Fundamental tiveram um momento especial só para eles durante o Festival Champagnat. Além de participarem de momentos esportivos, culturais e artísticos, fizeram parte da programação, vivências abordando aspectos relacionais que destacavam valores como cooperação, respeito, união e ampliação dos laços de amizade e que foram complementados com uma celebração, em comemoração ao Dia do Marista.

A alegria tomou conta dos educadores e das crianças que apreciaram e se envolveram por completo, desenvolvendo múltiplas habilidades.

Foram realizadas atividades como gincana historiada, cinema, contação de história, musical, show de ciências, oficina de arte, caça ao tesouro e diversos jogos lúdicos no Laboratório de Informática.

Segundo a assistente psicopedagógica, Andréa Coelho, depois de tudo isso, os pequenos ainda tiveram disposição para muito mais. “Sem perderem a disposição, no nosso Salão Nobre, realizaram um Show Musical, quando os alunos puderam se apresentar com uma música escolhida por eles. Fizeram coreografias e performances maravilhosas. Aplausos não faltaram e muitas crianças já fazem planos para o próximo”, revela.