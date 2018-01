Festa Junina agita Colégio Marista Glória

A diversão com a família foi garantida com as diversas atrações do Arraial do Colégio Marista Glória, que aconteceu no último sábado, dia 10 de junho.

A quadrilha tradicional foi apresentada pelos alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio. Durante a festa, os presentes se divertiram e apreciaram quitutes típicos como milho, tapioca, polenta, doces, bebidas, como vinho quente e quentão, brincadeiras como pescaria, boca do palhaço, bola na lata, argola, rabo no burro, jogos juninos, infláveis e muita música.

No final da tarde, teve uma atração com o músico Alessandro Ferraz e banda. “É um dia de diversão com muitas brincadeiras e atrações para os nossos alunos, familiares, professores e toda a comunidade”, diz o diretor do colégio, Ascânio João Sedrez.