Famílias participam da Tarde do Macarrão no Glória

Os alunos da Educação Infantil (turma do Infantil 2) do Colégio Marista Glória tiveram uma tarde diferente com a participação dos pais e familiares para degustarem uma macarronada preparada pelas crianças na cozinha experimental do Colégio.

A professora Danielle Cristina Araújo de Souza conta que a “Tarde do Macarrão” foi inspirada na escolha do nome da turma, feita por meio de uma votação que definiu, além do nome, uma identidade visual que representasse a turma de maneira lúdica.

“Tudo foi pensado e organizado com muito cuidado e carinho. Quando o ambiente e o menu já estavam prontos, a alegria transbordava nos sorrisos e nas falas das crianças”, diz.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As crianças se dividiram nas tarefas como fazer a sobremesa, arrumar as mesas e o cantinho reservado para receberem os convidados.

Os pais ficaram encantados e sugeriram que aconteçam tardes assim todo mês. “Foi emocionante passar essa tarde com eles. Estava tudo lindo e maravilhoso”, completou a mãe da Rafaella, Ana Cristina Arrais.