Ex-aluno ensina aos pequenos como fazer uma boa escovação

No mês de novembro, Danilo Mani, ex-aluno do Marista Glória formado em Odontologia, visitou os alunos do Infantil 4 para orientar e dar boas dicas de como escovar os dentes.

Danilo foi acolhido com alegria e muita curiosidade, pois passou um bom espaço de tempo respondendo por meio de uma linguagem acessível às perguntas das crianças.



Para demonstrar a escovação, ele encantou as crianças usando bonecos de animais com aparelhos odontológicos, uma escova de dentes e um molde de arcada dentária que, imediatamente, foi apelidada dentadura gigante graças ao tamanho avantajado.

Interagindo e se divertindo, os alunos aprenderam sobre higiene bucal, processo que se encerrou com a exibição de um vídeo educativo sobre o assunto.

“É uma satisfação especial poder ensinar a esses pequenos o quanto é importante uma boa higiene bucal e como escovar corretamente os dentes, prevenindo cáries, justamente no colégio onde estude”, declarou Danilo.