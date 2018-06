Estudantes treinaram com a Seleção Brasileira de Ginástica

Alunas do 2º e 7º ano do Ensino Fundamental I e II tiveram dias de realizações de um sonho. As atletas de Ginástica Artística do Colégio Marista Glória, em São Paulo, participaram de um treino junto com a Seleção Brasileira de Ginástica, no Centro de Ginástica Marcel Francisco dos Santos, em São Bernardo do Campo, nos dias 28 de abril e 05 de maio.

O objetivo dessa atividade externa foi de inspirar sonhos e fazer com que as garotas conhecessem um pouco melhor a modalidade, os treinamentos e a rotina dos atletas profissionais, que defendem a Seleção Brasileira nas Olimpíadas e em outras competições internacionais, como Daniele Hypólito, Caio Souza e Ana Luiza Araújo dos Santos.

A ginástica artística, também conhecida como ginástica olímpica, se apresenta por um conjunto de movimentos realizados que exigem força, equilíbrio, flexibilidade e concentração. Os movimentos têm que ser executados com perfeição e a cada etapa da modalidade utiliza-se um aparelho como as argolas, as barras de equilíbrio; assimétricas; fixas e paralelas, cavalo com alças, salto e solo.

Nessa atividade externa alguns alunos foram acompanhados por seus pais, que também tiveram o prazer de conhecer melhor sobre o esporte no qual seus filhos estão sendo inseridos dentro do Marista.

O trabalho realizado no Centro com as alunas do Colégio fez com que elas entendessem melhor sobre esse esporte, que tem conferido ao Brasil um grande número de conquistas, durante as Olimpíadas, e que precisa ganhar mais visibilidade no país mesmo quando não estiver dentro das grandes competições esportivas.