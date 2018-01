Escritora participa de reunião pedagógica no Glória

Na última reunião pedagógica semanal do Colégio Marista Glória, que aconteceu na terça-feira (6/09), os coordenadores e professores receberam uma convidada especial: a Professora Doutora Vanda Maria Elias, uma das autoras do livro, Ler e Escrever – estratégias de produção textual, publicado pela Editora Contexto.

De acordo com a professora de Língua Portuguesa do Colégio, Luciana Cannizza, a autora ofereceu a todos a oportunidade de trocar experiências profissionais e presenteou a Biblioteca do Glória com um volume do seu último lançamento, Escrever e Argumentar, escrito em parceria com da a Professora Doutora Ingedore Villaça Koch.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Ficamos honrados com a presença dela, já que o livro Ler e Escrever vem sendo estudado pelo corpo docente com o intuito de contribuir para a nossa formação e capacitação profissional”, conta Luciana.