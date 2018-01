Escritora Bia Villela visita alunos do Colégio Marista Glória

A leitura é uma das descobertas mais significativas para uma criança, pois com ela a imaginação vai longe. No Colégio Marista Nossa Senhora da Glória, os livros fazem parte do dia a dia dos estudantes, da Educação Infantil até o Ensino Médio.

Para duas turminhas da Educação Infantil do Glória, um dos livros explorados no último trimestre foi “João e o pé de feijão”, de Bia Villela. A leitura trouxe diversos aprendizados por meio de atividades práticas. As crianças plantaram feijão na horta da escola e descobriram do que as plantas precisam para crescer. Tiveram aula de culinária e saborearam um delicioso caldinho de feijão. Também fizeram ovos de chocolate, simbolizando os ovos de ouro apresentados na história. Para trabalhar a linguagem oral, um teatro movimentou a criançada, que encenou a história.

Para encerrar o projeto, a escritora e ilustradora do livro, Bia Villela, passou uma tarde com as crianças. Além de fazer a leitura do livro , ela propôs às crianças diversas atividades, tirou fotos e autografou os livros.

“A tarde foi uma delícia. Fiquei muito feliz com o resultado dessa integração. Ao ver que as crianças estão realmente envolvidas com a história, tenho a certeza de que o meu livro atingiu o seu objetivo”, declarou Villela.

A bibliotecária do colégio e organizadora do encontro, Valéria Cordero, disse que as crianças estavam muito ansiosas por esse encontro e que só falavam disso durante toda a semana. “Sem dúvida, o momento foi muito especial e marcante para elas, ainda mais que cada uma recebeu autógrafo nos seus livros”.