Encontro LíteroMusical Glória

No último sábado (17), alunos do Colégio Marista Glória participaram do Encontro LíteroMusical do Glória, que apresentou um concurso de crônica e poesia para alunos de 4º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio.

O encontro também contou com a presença da escritora Heloísa Prieto que tem mais de 50 livros publicados e é doutora em Literatura. Ela falou sobre o ofício de escrita e sua carreira. Além da palestra, Heloísa também fez a entrega dos prêmios aos vencedores do concurso de crônica e poesia.

“O LíteroMusical do Glória é um momento de livre expressão dos alunos que escolhem suas apresentações de acordo com suas habilidades e vontades”, explica a coordenadora do Núcleo Cultural, Keila Castro.



Exposições de arte, revistas, histórias em quadrinhos e de livros elaborados pelos alunos fizeram parte da programação do encontro. Outra atração foi um Vernissage Solidário, com obras de arte de autoria dos alunos e doadas por eles. As peças foram vendidas a preços simbólicos e a quantia repassada para instituições vizinhas que são atendidas por outros programas de voluntariado desenvolvidos pelo Colégio.

Neste dia, também foi anunciado o nome do ganhador da Olimpíada de Matemática do Glória de 2015, o aluno Juliano Vasques Balarin, do 7º ano, que ganhou uma bicicleta como prêmio.

Confira algumas fotos do LiteroMusical Glória