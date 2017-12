Curitiba recebeu a Olimar com mais de 2 mil atletas Maristas

A Olimar, Olimpíada Marista 2017, despediu-se de Curitiba neste domingo. No ano em que o Instituto Marista completa 200 anos de fundação, de 11 a 15 de outubro, cerca de 2 mil alunos estiveram na cidade disputando as modalidades de atletismo, basquete, dança, futsal, handebol, ginástica artística, ginástica rítmica, judô, natação, voleibol e xadrez.

Os Colégios Marista Santa Maria e Marista Paranaense, a Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR e Universidade Federal do Paraná – UFPR, receberam os atletas nos 4 dias de competições esportivas e celebração da amizade, do esporte e do espírito Marista.

A abertura contou com a presença do zagueiro Helio Zampier Neto, o Neto da Chapecoense, que acendeu a pira olímpica. O tema desenvolvido pela Olimar foi “Um novo começo”, baseado nas festividades do bicentenário Marista.



Nesta edição, aconteceu o 1º Festival de Dança da OLIMAR – Mostra avaliada, reunindo cerca de 145 participantes de dez Colégios Maristas, com 23 trabalhos coreográficos, e a Ginástica Rítmica, que contou com a participação de 79 alunas dos Colégios Maristas Arquidiocesano, Brasília, Cascavel, Maringá, Paranaense, Pio XII e Santa Maria.

O Glória participou nas modalidades futsal masculino, voleibol feminino e na mostra de dança, com o Grupo Especial e Street Dance. O futsal masculino sub 14 conquistou o primeiro lugar da Série Bronze e o futsal sub 18 sagrou-se vice-campeão, da Série Prata. No voleibol feminino, a equipe sub 14 sagrou-se campeã da Série Ouro, tornando-se tricampeã consecutivo da categoria (2013/2015/2017) e a equipe sub 18 ficou com o vice-campeonato da Série Ouro, na competição.

A banda Firecracker fez o show de encerramento da Olimar. Os irmãos Marcelo e Eduardo Pizzatto da Silva, integrantes da banda, estudaram desde a pré-escola no Colégio Marista Santa Maria e, hoje, os filhos de Marcelo são alunos Maristas na mesma unidade.

O objetivo da Olimar é promover a amizade entre os alunos e estimular a participação na prática esportiva, já que ela traz uma série de benefícios para o desenvolvimento. “A prática do esporte ensina a conviver em grupo, respeitar regras, construir hábitos de vida saudáveis e tem grande influência no desempenho escolar”, defende Anderson Retechuki, coordenador de negócios da Diretoria Executiva da Rede de Colégios (DERC) e organizador da Olimar 2017.