Crônicas na sala de aula estimulam alunos a produzirem textos

Os alunos do 9° ano do Ensino Fundamental II do Colégio Marista Glória tiveram uma aula de leitura e produção de crônicas na disciplina de Língua Portuguesa.

Segundo Luciana Cannizza, professora de Língua Portuguesa no Glória, produzir uma crônica é um desafio. “É momento para treinar o nosso olhar com sensibilidade sobre o cotidiano que, muitas vezes, não é observado com atenção e humanidade por nós”, explica.



Durante a aula, os alunos partilharam suas crônicas produzidas a partir de reflexões e situações que já tenham sido parte do cotidiano deles.

“A experiência de produzir textos é um meio de partilhar olhares sobre a vida, aprendizados, angústias, carinho e sonhos. Ouvir as cônicas dos colegas também foi um meio de aproximação, liberdade de expressão e partilha do valor das relações humanas no dia-a-dia”, conta a professora.