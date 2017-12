Crianças visitam Corpo de Bombeiros no curso de férias do Glória

Por meio de atividades lúdicas as crianças encontraram, no espaço da escola, muita diversão e lazer, mesmo no período de férias, no meio do ano. De 17 a 31 de julho, alguns alunos da Educação Infantil ao 5° ano do Ensino Fundamental do Colégio Marista Glória participaram de atividades diferenciadas e prazerosas, como se estivessem no ambiente familiar.

De acordo com Andréa Coelho, assistente da coordenação da Educação Infantil e Fundamental I, o curso é oferecido na 2ª quinzena de janeiro e de julho, com café da manhã, almoço, lanche à tarde e atividades especiais para estimular as potencialidades das crianças, por meio de atividades lúdicas que promovem o aprendizado e o lazer.

“A cada edição trabalhamos de maneira temática e utilizamos todos os espaços da escola. No primeiro ano em que aconteceu, o curso contava com sete crianças, hoje já são 26 participando do curso”, conta.

Esse ano um dos temas foi sobre “Super heróis e super heroínas” e as crianças foram conhecer o Corpo de Bombeiros. Elas conversaram com os bombeiros sobre o treinamento e a rotina de trabalho, foram conhecer o espaço e entraram no caminhão. “Foi um momento de diversão interessante para os pequenos, que ficaram encantados e fizeram perguntas para um herói na vida real”, diz Andrea.