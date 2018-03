Crianças resgatam brincadeiras antigas no curso de férias do Glória

Diversão, emoção, alegria e partilha, marcaram o curso de férias no Glória deste ano. As crianças passaram pelo tema “Túnel do Tempo” e resgataram brincadeiras tradicionais da infância dos pais e avós.

“Eles aprenderam e ensinaram a brincar de peão, elástico, peteca e futebol de botão, além de confeccionarem bilboquês e jogo da velha com materiais recicláveis. Também ouviram e cantaram várias músicas, como Balão Mágico, que marcaram algumas gerações”, conta a assistente psicopedagógica, Andréa Coelho.

Além disso, as crianças também colocaram, literalmente, a mão na massa. Fizeram um pão de queijo e se refrescaram fazendo “gelinhos de frutas”. O curso de férias no Glória também propôs um passeio no Parque da Independência. Além de brincarem livremente e se desafiarem no parquinho, usaram também os tradicionais brinquedos que exploraram como bola e peteca.