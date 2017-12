Crianças encontram no espaço escolar diversão e lazer nas férias

Mesmo no período de férias escolares, alguns alunos ainda vão ao colégio para participar de atividades diferenciadas e prazerosas como se estivessem no ambiente familiar. Esse é o caso de alunos da Educação Infantil ao 5° ano do Ensino Fundamental I que participam do curso de férias do Colégio Marista Glória.



A assistente psicopedagógica, Andréa Coelho, explica que o colégio passou a oferecer o curso de férias devido a uma demanda das famílias. “Como o recesso no mês de janeiro e julho concilia com a rotina de trabalho de alguns pais, o curso proporciona atividades diferenciadas num ambiente seguro, criativo e divertido, fazendo com que a criança brinque muito e se sinta em férias mesmo na escola. No primeiro ano em que aconteceu, o curso contava com sete crianças, hoje já são 32 participando”, conta.

O curso é oferecido na 2ª quinzena de janeiro e de julho, das 7h15 às 17h15, com café da manhã, almoço e lanche à tarde. São realizadas atividades especiais para estimular as potencialidades das crianças por meio de brincadeiras que promovem o aprendizado e o lazer.

“Nesse período de férias, as crianças têm na escola outra forma de convívio com o espaço. Elas brincam e se relacionam com crianças de outras faixas etárias, o que possibilita a interação e prática de diversas brincadeiras coletivas”, explica Andréa.

Entre as atividades, há dois passeios externos, festas temáticas como circense, pirata ou do escoteiro, do pijama e do “brega”. Os alunos costumam trazer brinquedos de rodinhas, como bicicletas e patinetes, fazem experiências divertidas no laboratório e na cozinha experimental, receitas deliciosas!