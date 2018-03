Crianças do integral passam uma noite no Glória

No dia 18 de novembro, alunos do Ensino Fundamental do Colégio Marista Glória passaram uma noite na escola, no 1º Acantonamento do Integral. Os professores receberam 40 crianças com idade entre 7 e 10 anos, que permaneceram na escola até o sábado após o café, quando os pais vieram buscá-las. “Foi surpreendente e proporcionou uma vivência única aos nossos alunos, que não imaginavam como era a escola à noite. A curiosidade e o encantamento pela escola foram marcantes e revelaram como é forte o sentimento de pertença que cada uma traz no coração”, diz Regina Pinheiro, da coordenação psicopedagógica da Educação Infantil e Fundamental – Séries Iniciais.



A noite foi bem agitada e contou com a participação das famílias, que providenciaram o jantar da sexta-feira, trazendo mini pizzas que foram montadas e assadas pelos próprios alunos no colégio. Após o jantar, foram realizadas algumas atividades como Caça ao Tesouro, Baladinha Esportiva e sessão de filmes com direito a chá com biscoitos antes de dormir.

A assistente de coordenação conta que a escuridão dos espaços externos chamou a atenção, logo que desceram para a Caça ao Tesouro. “O brilho da luz das lanternas desenhava um cenário que encantava e assustava, proporcionando momentos desafiadores”.

Regina conta ainda que o banho foi outro momento especial. “As professoras dividiram os grupos e todos os chuveiros foram usados. Para alguns, esses espaços eram completamente novos e eles não imaginavam que existissem tantos chuveiros em uma escola”, diz.

De banho tomado, todos arrumaram suas camas com colchões infláveis, colchonetes e sacos de dormir e participaram de uma sessão de filme antes de dormir.

Na despedida da manhã de sábado, um delicioso café foi preparado com variedade de pães, bolos, chocolate quente, suco e um café com leite bem saboroso.