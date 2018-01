Crianças do Infantil visitaram a Fazendinha Estação Natureza

Em meio a paisagem urbana de São Paulo, os alunos do Infantil 5 do Colégio Marista Glória passaram um dia na Fazendinha Estação Natureza.

As crianças puderam ver de perto os animais, acariciar ovelhas, cabras, porcos e coelhos, alimentar patos, galinhas, gansos, marrecos e ordenhar as vacas Margarida e Lua de Mel.

Com uma variedade incrível de alimentos, a flora também foi foco de observação. Visitaram a horta, o pomar e plantaram sementes de girassol. A composteira local foi enriquecida com cascas de frutas consumidas no momento do lanche e puderam, aindam, perceber como podem adubar a terra com elementos naturais e compreender sua importância.

“Eles vivenciaram a vida no campo, desfrutaram de bons momentos ao lado dos amigos, deixando um gostinho de quero mais, no ar”, conta Andréa Coelho, assistente da coordenação da Educação Infantil e Fundamental I.