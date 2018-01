Crianças do Infantil colhem a alface na horta do Glória

Depois de acompanhar todo o processo de crescimento, dia a dia, desde o broto até o pé verde, os alunos da Educação Infantil 3 do Colégio Marista Glória foram fazer a colheita na horta.

As professoras ensinaram como retirar da terra e, cada um com seu jeito cuidadoso e atencioso, o fez com grande alegria.

Eles lavaram, temperaram e, um a um, prepararam a sua salada com azeite, sal e limão.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para Claudia Ayres, coordenadora da Educação Infantil e Fundamental I, “ver o resultado dos cuidados nas folhas verdinhas e frescas foi imensamente gratificante e saboroso para nossos alunos”, finaliza.