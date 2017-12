Corações Maristas podem mudar o mundo

O Festival Champagnat do Colégio Nossa Senhora da Glória é um evento muito esperado pelos alunos. É um momento de disputa, mas também de confraternização, trabalho em equipe, conscientização e muita solidariedade. Estas virtudes são incorporadas ao viver marista, mudando nosso olhar para sempre.

Exemplo dessa atitude aconteceu quando alunos dos oitavos anos A e B compareceram ao Parque da Aclimação, municiados de sacolinhas, adesivos e muita disposição, com o objetivo de conscientizar os usuários do parque a respeitar o meio ambiente, descartando o lixo lá produzido no lugar correto e, desta forma, demonstrar amor pela sua cidade. Essa ação obteve reações diferentes, às vezes inesperadas, dos frequentadores, como alguns acharem que o material estava sendo vendido ou que os alunos estavam pedindo ajuda financeira, desinformação que gerou boas risadas; mas, no contexto geral, a atividade extremamente elogiada pelos transeuntes.

Fato muito interessante foi o encontro dos participantes com alguns ex-alunos do Colégio Glória, que contaram sobre as boas lembranças que tinham dele. Foi uma experiência, nas palavras dos próprios estudantes, marcante e enriquecedora. Sem dúvida, um passo importante para melhorar nossa condição de vida em uma cidade tão carente de atitudes como esta.

Depois desta atividade tão importante, e fechando com chave de ouroum dos momentos mais importantes do festival, os próprios alunos dos oitavos anos se superaram na arrecadação de uma tonelada de alimentos, destinada às instituições parceiras do colégio.

Parabéns aos alunos, pais e professores envolvidos. Temos certeza que as lições aprendidas durante o festival tornam-se parte da vida de todos e percebemos também que, se depender dos jovens maristas, o mundo ficará mais humano, colorido e justo para se viver.

Colaboração: Professora Regina Umaras