Com dinâmicas e jogos alunos participam de Encontro de Formação e Integração Pastoral

Os alunos do 5° ao 8º ano do Ensino Fundamental do Colégio Marista Glória, participaram do Encontro de Formação e Integração Pastoral em Santa Isabel no Recanto Glória, para realização de diversas atividades ao ar livre.

Durante a Formação, os alunos praticaram atividades em conjunto com os colegas de turma, como trilha, jogos cooperativos, dinâmicas de grupos e reflexões, principalmente para entender melhor a Integração Pastoral, baseada nas pequenas virtudes ensinadas por Marcelino Champagnat.

Todo ensinamento foi executado de uma maneira mais leve para que as crianças pudessem compreender tudo que estava sendo transmitido. Além da sala de aula, diversas atividades foram realizadas em campo, para que eles vivenciassem a espontaneidade e a criatividade da infância.

Os alunos se desenvolveram muito bem ao longo da Formação, dando resultados significantes. Ao exercitarmos a solidariedade, compaixão, discrição, poder-serviço e caráter, buscamos centrar a construção da polidez em nosso cotidiano, seja no colégio, família ou com os amigos.