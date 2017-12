Colégio Marista Glória realiza passeio ciclístico

No último domingo, dia 9 de abril, o Colégio Marista Glória promoveu um passeio ciclístico com os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio e professores da escola.

De acordo com Ascânio João Sedrez, diretor do Colégio Marista Glória, pedalar é uma atividade física que promove benefícios à saúde, mas também oportuniza aprendizagem em espaços diferentes daqueles usados no cotidiano de uma grande cidade como São Paulo.

“Buscamos incentivar a participação dos alunos em diferentes eventos, para que desenvolvam e ampliem seus horizontes por meio de atividades culturais, esportivas e de convivência social”, diz.

Com o objetivo de proporcionar lazer, cultura e esporte saudável, o passeio teve início às 9h30, na Avenida Paulista. O grupo percorreu um roteiro de pedalada pelas ciclovias da avenida até o centro antigo da cidade, passando pela Catedral da Sé, Pateo do Collegio e Theatro Municipal.

Para a professora de Língua Portuguesa, Luciana Cannizza, ações como essa mostram como o Colégio Marista Glória está comprometido com a formação de cidadãos responsáveis em busca de uma sociedade melhor.

“Aproveitar a cidade, conhecer lugares históricos, explorar o espaço urbano e aprender a conviver no trânsito são algumas das ofertas que um passeio de bicicleta traz para aquele que deseja descobrir a mobilidade urbana por meio de uma atitude saudável e socialmente colaborativa”, afirma Luciana.