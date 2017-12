Colégio Marista Glória realiza Dia da Família e homenageia as mães

As festividades do “Dia da Família” foram intensas no Colégio Marista Glória, com programação diversificada em homenagens às mães dos alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental.

Os pequenininhos da Educação Infantil brincaram e realizaram atividades juntamente com as mães, destacando um importante momento de troca de carinho e aprendizado. Ao final das atividades, os alunos homenagearam todas as mães, com canções e presentes preparados com muito carinho.

Segundo Cláudia Ayres Paschoalin, coordenadora da Educação Infantil e Fundamental I, as famílias de alunos da Educação Infantil e 1° ano do Ensino Fundamental I puderam prestigiar a Mostra dos trabalhos que os filhos desenvolveram sobre os Biomas Brasileiros.

“Dessa forma, as famílias ficaram mais próximas do cotidiano dos alunos, prestigiando e evidenciado o afeto pela dedicação do tempo da escuta e da admiração, tão importantes para demonstrar às crianças o valor que dão à cultura e ao aprendizado. O sentimento de orgulho transparecia pelo brilho nos olhos das crianças ao narrarem suas descobertas. As homenagens foram emocionantes, com canções, troca de carinho e singelos presentes”, explica.

Como marca do Colégio Marista Glória, também fez parte das festividades, o amor ao próximo. A equipe de Solidariedade do Colégio, formada por mães e pais de alunos e ex-alunos, realizou um bazar beneficente, aproveitando a aproximação da data.

O “Bazar de Solidariedade do Dia das Mães” contou com produtos artesanais e de decoração, como caixas, flores e velas, e com acessórios femininos, como bijuterias, cintos e bolsas. Além disso, doces, salgados, queijos e compotas, fizeram parte do cardápio gastronômico do bazar.

De acordo com Regina Pinheiro, uma das organizadoras do Bazar e assistente de Núcleo Psicopedagógico de Fundamental 2 e Ensino Médio, do Colégio Marista Glória, o bazar beneficente é uma prática do Colégio Marista há 17 anos que destina todo o valor arrecadado às instituições sociais da região.

“Fica a satisfação de participar dos capítulos de cada família, seja na construção da cidadania dos alunos, ou na responsabilidade direta de fazer a diferença na sociedade, de forma educativa e social”, pontua Regina Pinheiro.