Colégio Marista Glória realiza campanha de Natal

Neste mês de dezembro, o Colégio Marista Glória realizou uma campanha solidária de Natal, que disponibilizou fichas para o apadrinhamento de crianças e adolescentes do Centro Comunitário da Criança e do Adolescente-CCCA Esperança.

Para a montagem dos kits os padrinhos receberam foto e características físicas do afilhado. Os presentes foram padronizados com produtos novos como camiseta, bermuda, roupas íntimas, par de meias, tênis, sandália, kit de higiene pessoal e brinquedo.

“Conseguimos 79 crianças e adolescentes foram apadrinhados e já começamos a recebemos os kits encaminhados pelas famílias. O Colégio se responsabilizou em conferir os kits e padronizar as embalagens, preparando os detalhes para a grande festa de entrega dos presentes”, conta

Wagner Botelho, coordenador de pastoral do Colégio Marista Glória.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A campanha de Natal é realizada pelo Núcleo de Pastoral, juntamente com equipe de solidariedade do Colégio, desde 2011 fazendo um trabalho constante de conscientização sobre a importância da participação em movimentos solidários, transformando-se em pontes entre as famílias que se unem para colaborar.